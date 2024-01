Bolelli-Vavassori e Bopanna-Ebden | la diretta della finale del doppio degli Australian Open | 4-5 nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41 Fanno il loro ingresso sul terreno di gioco anche Matthew Ebden e Rohan Bopanna. 11.40 entrano in ... (oasport)

A Melbourne la coppia italiana cerca quella che diventerebbe la terza vittoria azzurra in doppio in uno Slam (corriere)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Vavassori gioca un’ottima volee con taglio esterno, ma vanifica tutto spedendo in rete lo smash ... (oasport)

A Melbourne la coppia italiana cerca quella che diventerebbe la terza vittoria azzurra in doppio in uno Slam (corriere)

Simone Bolelli e Andrea Vavassori scendono in campo nella finale di doppio degli Australian Open contro l'australiano Ebden e l'indiano Bopanna. La gara inizierà intorno alle 12 in diretta su ...N on era mai stato in Australia in veste ufficiale, da presidente Fitp. La prima volta di Angelo Binaghi a Melbourne rischia di regalargli il fine settimana più emozionante della vita: Sinner e il ...Mercoledì 17/1 Giovedì 18/1 Venerdì 19/1 Sabato 20/1 Domenica 21/1 Lunedì 22/1 Martedì 23/1 Mercoledì 24/1 Giovedì 25/1 Venerdì 26/1 Sabato 27/1 Domenica 28/1 Lunedì 29/1 Martedì 30/1 Mercoledì 31/1 ...