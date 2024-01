Bolelli Vavassori-Bopanna Ebden oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Australian Open 2024

(Di sabato 27 gennaio 2024) Simonee Andreaaffronteranno Rohane Matthewnelladegli(cemento outdoor). Prosegue il sognoo della coppia azzurra, che in semisi è salvata al tie-break del terzo contro Hanfmann/Koepfer e va a caccia dell’impresa contro i più quotati. L’indiano è diventato numero uno al mondo per la prima volta in carriera a 43 anni e sogna il primo slam;invece ha già vinto Wimbledon ma sogna di trionfare davanti alla sua gente. L’unico ad aver vinto il titolo a Melbourne è proprio, in coppia con Fognini nel 2015; primaSlam infine per ...

Ci divertiremo ancora". Nole in lacrime: "Battuto in ogni senso". Stamane con Bolelli e Vavassori sogniamo uno storico titolo nel doppio". Da pagina a 2 in poi ancora spazio per Jannik: "Sorpasso: si ...La tennista cinese, alla prima finale Slam, cercherà di fermare il dominio della bielorussa in terra australiana. La coppia azzurra tenterà il colpaccio contro i secondi del seeding Bopanna-Ebden, anc ...Loro in finale ci sono. Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno capovolto un match che stava girando nel verso sbagliato, lungo il quale i tedeschi Hanfmann e Koepfer avevano risalito la corrente, e ...