Bolelli Vavassori-Bopanna Ebden in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Australian Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Simonee Andrease la vedranno contro Rohane Matthewnelladegli(cemento outdoor). Torneo indimenticabile per la coppia azzurra, che ha iniziato la stagione come meglio non poteva e sogna il primo slam insieme. A dirla tuttaha già trionfato a Melbourne, nel 2015 con Fognini, ma proverà a ripetersi con, che è invece alla primaslam ed è già certo del best ranking di numero 30 da lunedì prossimo. Il duo italiano sarà chiamato ad un’impresa contro, seconde forze del seeding e futuri numeri uno al mondo. L’indiano non ha mai vinto uno slam ma ha grande esperienza, mentre ...