Boeing | torna in servizio primo 737-9 Max dopo ispezione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Rientra inil737-9 Max,quasi tre settimane dall'incidente occorso a un aeromobile di Alaska Airlines. "Questo pomeriggio, Alaska Airlines ha iniziato a rimettere inin sicurezza i suoi 737-9un fermo di tre settimane, unendosi a Copa Airlines che ieri ha effettuato i suoi primi voli. Nei prossimi giorni anche United Airlines, Aeromexico e Turkish Airlines riporteranno online i loro 737-9", ha annunciato Stan Deal, ceo diCommercial Airplanes in un messaggio rivolto ieri ai dipendenti. "Il nostro compito a breve termine è stato aiutare questi clienti a ripristinare le loro operazioni. Il nostro team ha lavorato diligentemente per finalizzare il protocollo di ...

(Adnkronos) – Un volo nazionale All Nippon Airways in Giappone è torna to all'aeroporto di partenza dopo che è stata segnalata una Crepa sul ... (periodicodaily)

Secondo incidente per un aeromobile di questo tipo, anche se questo era il modello più vecchio, in 2 settimane Un volo nazionale All Nippon Airways ... (sbircialanotizia)

Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi, e l'aereo è potuto nuovamente atterrare a Sapporo, in Hokkaido (Giappone) (ilgiornale)

Nuovi problemi per Boeing, dopo che la Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha deciso di congelare l’aumento previsto della produzione di 737 Max. Questa mossa interrompe le ambizioni di ...L'Amministrazione federale per l'aviazione (Faa) ha chiesto alle compagnie aeree di effettuare una "accurata ispezione" dei velivoli ...Il pannello della fusoliera che si è staccato da un aereo 737 MAX 9 dell’Alaska Airlines lo scorso 5 gennaio è stato rimosso per essere riparato e reinstallato in modo improprio dai meccanici della ...