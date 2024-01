Boeing | torna in servizio primo 737-9 Max dopo ispezione

Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Rientra in servizio il primo Boeing 737-9 Max, dopo quasi tre settimane dall'incidente occorso a un ... ()

(Adnkronos) – Rientra in servizio il primo Boeing 737-9 Max, dopo quasi tre settimane dall’incidente occorso a un aeromobile di Alaska Airlines. ... ()

A quasi tre settimane dall'incidente occorso a un aeromobile di Alaska Airlines Rientra in servizio il primo Boeing 737-9 Max, dopo quasi tre ... (sbircialanotizia)

Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi, e l'aereo è potuto nuovamente atterrare a Sapporo, in Hokkaido (Giappone) (ilgiornale)

Crepa su finestrino cabina piloti - Boeing 737 torna a terra

Secondo incidente per un aeromobile di questo tipo, anche se questo era il modello più vecchio, in 2 settimane Un volo nazionale All Nippon Airways ... (sbircialanotizia)