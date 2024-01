Bob aggiustatutto | Jennifer Lopez alla produzione del film animato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 27 gennaio 2024)sarà produttrice deld'animazione basata sulla serie animata di Hot Animation.e Anthony Ramos, insieme a Mattels, ShadowMachine e Nuyorican Productions uniscono le forze per un nuovobasato sul popolare personaggio per bambini della serie tv Bob. Immaginato come una storia internazionale e innovativa per il pubblico contemporaneo ilavrà come protagonista vocale Anthony Ramos, con Felipe Vargassceneggiatura. La storia di Bob Il lungometraggio racconterà la storia di Roberto, alias Bob (Ramos) che si reca nell'incantevole isola di Porto Rico per un importante lavoro di costruzione, affrontando questioni che riguardano l'isola ...