Bob a 2 | Coppa del Mondo Lillehammer 2024 | Baumgartner e Mircea chiudono al 10°posto

(Di sabato 27 gennaio 2024) Poche soddisfazioni per l’Italia nella giornata di sabato da, dove è in corso la tappa di dideldi bob. Nella gara di bob a 2 la vittoria è andata ai tedeschi Lochner/Fleischhauer con il tempo di 1’40?63, precedendo le altre due coppie di connazionali Friedrich/Schueller per 38 centesimi e Ammour/Hertel per 45. I nostri Patricke Robertsi piazzano in decima posizione con 1?39 di ritardo, mentre Mattia Variola e José Delmas Obou si fermano tredicesimi a 1?90. SportFace.