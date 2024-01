Bimbo di tre anni scompare dal giardino | come è andata a finire

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 gennaio 2024) E’ stato ritrovato grazie al drone del Soccorso Alpino un bambino di treche si era allontanato daldi casa a Quintodecimo, frazione di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno.Ilha fatto perdere le sue tracce per circa un’ora e mezzo. Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino. Il bambino è stato ritrovato a circa un chilometro da casa, in buone condizioni di salute. Nel video del drone del Soccorso Alpino, il momento dell’individuazione della posizione del piccolo, con le voci degli operatori L'articolo proviene da The Social Post.