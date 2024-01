Biden | pronto a chiudere confini se passa la nuova legge

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) IL presidente americano Joesferza e sfida i repubblicani perche' approvino un disegno dibipartisan frutto di negoziati che rappresentano "l'insieme di riforme più dure e giuste che abbiamo mai avuto nel nostro Paese per proteggere il confine" col Messico. Riforme che gli darebbero "in qualità di Presidente, un nuovo potere di emergenza perla frontiera quando viene sopraffatta" dalle ondate migratorie. "E se mi venisse data tale autorità, la userei il giorno in cui firmerò il disegno di", promette.