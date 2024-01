Beniamino Zuncheddu | “Trentatré anni da incubo” | assolto il pastore sardo finito all’ergastolo per errore

Non fu Beniamino Zuncheddu l’autore della strage di Sinnai , in provincia di Cagliari, dove l’8 gennaio del 1991 furono uccisi tre pastori. Alla fine ... (ilfattoquotidiano)

Il pastore dopo la sentenza della Corte d’Apello di Roma che lo scagiona dopo la condanna all’ergastolo per la strage di Sinnai: «Fine di un incubo. Ora vivrò a Burcei e magari farò un viaggio» ...ROMA – Libero e innocente, ma dopo aver fatto 33 anni di carcere. Assolto Beniamino Zuncheddu, l’uomo condannato all’ergastolo e in cella da 33 anni per la strage del Sinnai del gennaio del 1991 in ...Dopo 33 anni di carcere i giudici della Corte di Appello di Roma, al termine del processo di revisione, hanno assolto Beniamino Zuncheddu dall’accusa di essere l’autore della strage di Sinnai, avvenut ...