Beniamino Zuncheddu | “Oggi sono vecchio Mi hanno rubato tutto” VIDEO

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 “Desideravo avere una famiglia, costruire qualcosa, essere un libero cittadino come tutti. Trent’anni fa ero giovane,. Mi. Adesso mi riposerò, almeno mentalmente”. Cosìin un conferenza stampa convocata dai radicali il giorno dopo la sua assoluzione in corte d’Appello. L’ex pastore sardo accusato di essere l’autore della strage del Sinnai, dopo 33 anni di carcere, al termine del processo di revisione, è stato assolto per non aver commesso il fatto. L’8 gennaio 1991 tre persone furono uccise a colpi di pistola: Gesuino Fadda (56 anni) e suo figlio Giuseppe (di 24 anni), proprietari di un ovile, e il loro dipendente Ignazio Pusceddu (55 anni). Venne ...

Non c'è felicità ma tanto dolore e sconforto negli occhi di Beniamino Zuncheddu. Il giorno dopo la sentenza che lo ha assolto con formula piena nel processo di revisione per la strage di Sinnai in cui ...“Neppure oggi ho capito perché lo hanno fatto. Sono errori che fanno i giudici”. Lo ha detto Beniamino Zuncheddu, assolto dopo 33 anni di carcere per la strage del Sinnai del gennaio del 1991 in cui ...Beniamino Zuncheddu è libero e innocente. Dopo 33 anni di carcere i giudici della Corte di Appello di Roma, al termine del processo di revisione, hanno assolto l'ex allevatore dall'accusa di essere ...