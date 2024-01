Beniamino Zuncheddu è stato 32 anni in carcere ingiustamente | oggi è libero

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024)32in. Lo ha decretato la Corte d’Assise d’Appello di Roma che lo ha assolto questa sera nel corso del processo di revisione per la strage di Cuili is Coccus a Sinnai, in Sardegna, in cui furono uccisi tre pastori nel 1991. All’inizio di gennaio del 1991 sulle montagne di Sinnai, in provincia di Cagliari, furono uccisi Gesuino Fadda, 56, il figlio Giuseppe, di 24, proprietari di un ovile, e il loro dipendente Ignazio Puxeddu, 55enne. Il genero di Fadda, Luigi Pinna, di 29, fu gravemente ferito. Gli investigatori puntarono subito sui contrasti tra allevatori, in particolare tra i Fadda e gli Zuncheddu, che gestivano un altro ovile. Nei mesi precedenti alla strage erano stati ...