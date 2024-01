Beautiful | anticipazioni 29 gennaio-3 febbraio 2024 | Ridge si dichiara a Taylor

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 27 gennaio 2024)si. Nelle prossime puntate di, sembra ricomporsi una storica coppia della soap. Come la prenderà Brooke? Tutti i dettagli nelle nostreè in on dal lunedì al sabato alle 13.45 su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 29a sabato 3Brooke sprona Liam Brooke, vedendo Liam preoccupato per l’avvicinamento tra Hope e Thomas, lo esorta ad intervenire senza indugi per proteggere la moglie.(Krista Allen) vuole dimenticare(Thorsten Kaye) perchè, pur amandolo, ...