“Beatrice… Avete visto?!” Grande Fratello | Paolo lo dice sottovoce Poi la scoperta che lo incastra

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nelle ultime ore alha deciso di parlare di Beatrice, facendo una rivelazione che ha causato subito delle polemiche. La sua opinione si scontrerebbe con un’altra verità, che però al momento sarebbe sconosciuta ai concorrenti. Parlandone davanti a Greta, Perla e Letizia, il giovane ha fatto notare una cosa importante sull’attrice. E nel corso di questa conversazione nella casa delha citato non solo Beatrice ma anche Vittorio. Una parte del pubblico, in particolare quella che sostiene fortemente la Luzzi, ha contestato l’affermazione di Masella, che non avrebbe comunque detto cose giuste. E inoltre non sa che sta per accadere qualcosa che lo lascerà certamente sorpreso. Leggi anche: “Basta così, io ho chiuso”. Rosy Chin, la lite e poi ...