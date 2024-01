Battesimo civico per 700 Festa per i 18enni pisani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024)per 700 neomaggiorenni. L’Amministrazione Comunale di Pisa ha festeggiato i giovani cittadini che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2023. Una specie di "", che il Comune organizza da 5 anni, per celebrare uno dei traguardi più significativi e importanti della vita, quello in cui si diventa cittadini, responsabili e partecipi della vita civile, sociale e politica della nazione, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. L’iniziativa si è svolta alle Officine Garibaldi con circa 40 studenti presenti di 350 ragazzi invitati dall’Amministrazione, una seconda edizione si terrà mercoledì prossimo sempre nella stessa sede per altri 350 neomaggiorenni. Ad ogni studente presente è stata consegnata una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. ...