Basket femminile Vis Rosa cade in volata nel campionato Csi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Le ragazze di Visperdono in trasferta di un soffio nelCsi regionale, con rammarico, avendo avuto in mano la palla per vincere l’incontro. La partita inizia ad handicap con un parziale di 7-2 per la squadra locale. Le ferraresi si appoggiano a Migliardi (15 punti) per rimanere a ruota. In attacco purtroppo non sembra la serata giusta con molte conclusioni sputate fuori dal ferro. Così le Viperine dilatano il vantaggio con due triple nel secondo quarto e a metà partita conducono 24-15. Completamente diversa l’inerzia nel secondo tempo. Visaumenta l’intensità e nonostante alcune chiamate arbitrali penalizzanti si riportano a contatto. Qualche errore ai tiri liberi, un fallo fischiato sul tiro e poi, abbastanza incomprensibilmente, tolto, e un ultima azione offensiva un po’ caotica condannano nuovamente le ...