Basket femminile serie B Inizia la fase a orologio | la Feba sfida Senigallia

(Di sabato 27 gennaio 2024) Appuntamento alle 21 di oggi al palas di Civitanova Alta dove lasfiderànel match che segna il via allaad. "Ci attende un avversario aggressivo – dice Katarzyna Jaworska, pivot della– e una partita insidiosa. Sappiamo quali errori abbiamo commesso nelle ultime gare e vogliamo giocare meglio, soprattutto in difesa". Nel periodo di pausa imposto dal campionato le ragazze hanno lavorato sodo "Nelle due settimane – spiega la giocatrice – ci siamo concentrate su come riprendere il nostro ritmo di gioco e a correggere gli errori". L’occasione di dimostrare l’efficacia di questo lavoro sarà offerta dallaaddel campionato, che si aprirà contro

La Virtus Segafredo Bologna non riesce a compiere l’impresa in quel di Praga : l’USK, al primo posto e con i quarti già in tasca nel girone A, ... (oasport)

Le ragazze di Vis Rosa perdono in trasferta di un soffio nel campionato Csi regionale, con rammarico, avendo avuto in mano la palla per vincere ... (sport.quotidiano)

La Galli affronta l'Empoli per la sedicesima partita del campionato di basket serie A2 femminile. Dopo la vittoria contro il San Salvatore Selargius, la squadra cerca di difendere il primato.Domani al PalaIppo le romagnole ospitano il Magic Parma, primo match della fase che vede in palio la salvezza .E’ in arrivo la sedicesima giornata del campionato di serie A2 femminile di basket che vedrà la Halley Thunder Matelica impegnata in casa (PalaChemiba di Cerreto d’Esi) ...