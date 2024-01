Basket | Ettore Messina | “Dobbiamo cercare di essere come Sinner | lui sta lì con la testa anche quando è difficile”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) MILANO – Con il punteggio di 74-70, l’Olimpia Milano ha battuto il Barcellona questa sera al Forum di Assago tornando a ruggire in Eurolega. Ora i campioni d’Italia viaggiano in Europa con un record di 10 vittorie e 13 sconfitte, in 23 partite giocate, con l’obiettivo di agganciare il treno dei “Play In”. Al termine della partita, ecco le parole dei coach delle due squadre: Roger Grimau per i catalani eper l’Olimpia Milano. Roger Grimau: “Congratulazioni a Milano per la vittoria: ha giocato un gran primo tempo costruendo un vantaggio che poi ha gestito per tutta la partita. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, ma non siamo riusciti a rientrare. Siamo un po’ preoccupati peri nostri giocatori vengono trattati dagli arbitri. In trasferta non stiamo giocando bene, ma in Eurolega è molto. ...