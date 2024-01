Basket divisione regionale 1 Artusiana | ad Argenta mirino sul 2° posto Lo Scirea tenta di sgambettare Ferrara

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’ultima giornata d’andata nel campionato di1 è un turno delicato per le due formazioni forlivesi. Dopo aver riposato lo scorso weekend, alle 19 l’Forlimpopoli è impegnata ad, seconda della classe. Occhio a un veterano di valore assoluto come Simone Cortesi (quasi 13 di media), un lungo solido come Francesco Montaguti e ai tanti prodotti della cantera: Magnani, Alberti e i più giovani Manias e Boggian. Per Forlimpopoli un successo significherebbe portarsi a -2 dal secondo. Alle 18.30, invece, loospita a Bertinoro il 4 Torri. Bianchi, Verrigni, Caselli: molti sono i giocatori che, soprattutto sul perimetro, potrebbero fare male ai bianconeri che, però, non hanno nulla da perdere e cercheranno due punti per ...

Pisa, 25 gennaio 2024 – Inizia il girone di ritorno , nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, per le tre ... (sport.quotidiano)

La Sei Versilia Pfv difende la vetta della classifica in Serie C, mentre il Versilia osserva il turno di riposo in Terza Divisione.E lo fa con una trasferta da non sottovalutare. I biancorossi, nel secondo turno di ritorno di Divisione 1, affrontano il Vela Basket in quel di Camaiore. Palla a due alle 18, con i maremmani quarti ...Comincia il girone di ritorno in Divisione Regionale 2. Endas e Wolf difenderanno il proprio parquet. Trasferta marittima per Chiesina Divisione Regionale 2 – Prima Giornata di Ritorno Girone C Wolf B ...