Basket Baskin a Vigarano domenica 4 febbraio

(Di sabato 27 gennaio 2024) Appuntamento con il, la 3ª giornata del campionato,dalle 9 al Pala, con tre partite in programma organizzate da Sbf. Ospiti e intrattenitori dell’evento l’associazione In.Da.Co, scuola di danza dedicata alle persone con disabilità e che vanta numerose medaglie d’oro a livello nazionale. Inoltre durante la mattinata verrà presentata ufficialmente la nuova divisa del, gentilmente offerta dai partner Bondi e Linvisibile, e il sopramaglia offerto da Il Giardino di Mattia. Infine l’evento sarà seguito e filmato da StudenTG, una troupe televisiva di studenti specializzati in ambito giornalistico. L’ingresso è gratuito per tutti i tesserati e i sostenitori, l’auspicio è di avere una risposta numerosa di pubblico per una giornata che riempirà il cuore di amore e ...

Il Panathlon Club di Trapani, in collaborazione con l'ITC Calvino/Amico (corsi di studio in “Management dello Sport”), ha promosso e organizzato con successo un incontro speciale con l'ASD Granata ...Weekend di Baskin in Campania in arrivo, con ben due partite in programma. Si comincia sabato 27 gennaio, con la gara tra Baskinsieme e Il Sentiero Baskin Sant'Arsenio, in programma alla Ex ...Ideato da Antonio Bodini e Fausto Capellini, fondatori dell'Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI), il baskin si ispira al basket, ma con regole modificate per coinvolgere tutti i partecipanti. Ogni ...