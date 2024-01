Basket | al via il 18° turno | orari e dove vedere le gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bologna, 27 gennaio 2024 – Continua la corsa del campionato di Serie A di, targato Unipolsai e giunto al suo 18°, il terzultimo prima della pausa dedicata alle Final Four di Coppa Italia e agli impegni delle nazionali. La terza giornata di ritorno si aprirà con ben due anticipi in programma questa sera, sabato 27 gennaio: alle 19.30 (match in diretta su Dazn), al Palasport Taliercio di Mestre, l’Umana Reyer Venezia – che nell’ultimodi campionato ha perso la vetta dopo il ko in casa di Tortona mentre in settimana è stata sconfitta dai lituani del BC Wolves e di conseguenza è stata eliminata dall’Eurocup – ospiterà la Dolomiti Energia Trentino, che in campionato ha perso le ultime quattroe in coppa è stata appena superata dal Cluj. Alle 20.30 (diretta su Dazn ed Eurosport 2), invece, la Givova ...