Bari-Reggiana | Audace Cerignola-Crotone | Monterosi Tuscia-Brindisi Calcio | ieri Virtus Francavilla Fontana-Foggia 1-0

Dove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Bari-Reggiana. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR del match.La partita Bari – Reggiana di sabato 27 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie B BARI – Allo ...Sabato 27 gennaio va in campo Bari-Reggiana, incontro valido per la Serie B 2023-24. Si tratta di un match in programma per il campionato cadetto italiano di calcio. Potete seguirla in diretta ...