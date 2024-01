Bari-Reggiana 0-2 Calcio serie B

(Di sabato 27 gennaio 2024) Altra delusione per il. Stavolta è arrivata per la prestazione forse peggiore della stagione, con il primo tiro in porta dopo un’ora, e ad opera dellache con un gol di Fiamozzi a metà del primo tempo ed uno nel finale di gara di Bianco ha violato il “San Nicola”. Annullata la rete di Nasti che avrebbe rappresentato l’1-2. Bordata di fischi a fine partita dagli spalti verso i biancorossi allenati da Pasquale Marino. I pugliesi sono, con 26 punti e superati dagli emiliani (28) a metà tra zona playoff e zona retrocessione nella classifica del campionato didiB. L'articolo0-2 B proviene da Noi Notizie..

