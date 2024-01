Bancomat manomesso in provincia di Latina | la scoperta dei carabinieri

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 Nella serata del 25 gennaio, idella Stazione di Borgo Podgora, nel corso di un servizio di routine per il controllo del territorio, sono intervenuti presso l’ufficio postale locale. La loro attenzione è stata attirata dalla manomissione di un, perpetrata da ignoti. Il “Cash Trapping” Ihanno individuato un tentativo di “cash trapping”. Questo tipo di reato coinvolge la manipolazione di unper impedire l’erogazione di banconote durante il prelievo. È una pratica ingannevole sempre più diffusa da parte di malintenzionati. La Manomissione Rivelata Durante l’intervento, i militari hanno scoperto che gli ignoti avevano applicato uno sportellino in metallo sul. Questo sportellino, delle stesse dimensioni di ...

