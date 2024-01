Badland Hunters | la recensione | The Raid coi rettiliani

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ladi, debutto alla regia dello stuntman Heo Myeong Haeng che immagina un futuro post-apocalittico in cui un folle scienziato punta all'evoluzione della specie come unica sopravvivenza possibile. Dalla Corea un action post-apocalittico duro e puro, derivativo e superficiale in ogni suo tratto narrativo e distintivo eppure funzionale e soddisfacente. A dirigerlo Heo Myeong Haeng, una sorta di controparte coreana di David Leitch, Sam Hargrave o Chad Stahelski, famoso stuntman (ha lavorato anche in Old Boy e Mongol) riscopertosi regista di genere. E le controfigure o stunt-double l'azione la conoscono, la masticano, la creano e sanno come nobilitarla e dirigerla. John Wick (leggi la nostradi John Wick 4), Atomica Bionda, Tyler Rake sono le principali testimonianze della bravura di ...