Baby Reggiana La Primavera cerca riscatto in casa con la Spal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sfidalinga per ladella. Dopo l’inatteso ko a Cittadella, che ha riaperto i giochi salvezza, l’undici guidato da Costa inizia il girone di ritorno ospitando alle 15 algrande la. Oggi spazio pure all’Under 13 ’B’: alle 15,30 a Rimini. Domani il programma si apre alle 10,30 a Ferrara, dove stavolta è l’Under 14 a sfidare la; alle 13 l’Under 15 è ospite del Genoa, imitata due ore dopo dall’Under 16. Alle 14, invece, l’Under 17continuità dopo lo 0-0 con la Juventus: per l’undici di Orlandini è in programma il derby col Modena a Bomporto. Per l’attività di base oggi alle 17,15 l’Under 9 è ospite al Lari del Santos; replica domani per l’Under 11, nel match delle 10 al GiocaRE. Sempre in via Aristotele, alle 11,30, l’Under ...