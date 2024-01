AX-3 | la prima missione commerciale europea parla italiano

ROMA - "L'Italia è in prima linea, a fianco di Israele ...In occasione della sua recente missione in Medio Oriente, il Vicepremier aveva partecipato in qualità di ospite d'onore alla cerimonia ..."Un Brescia carico a 2.000 in missione derby a Cremona", titola il Giornale di Brescia. Alle 14 sfida all'armata di Stroppa che gioca per il secondo posto: tifosi in massa per le rondinelle.Aspides, la missione navale europea per la difesa del mar Rosso, potrebbe avere il suo quartier generale in Italia. Il taccuino di Guiglia.