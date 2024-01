AWE | Unina e Missione Diplomatica Usa insieme per formare e lanciare giovani imprenditrici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 gennaio 2024) Inaugurata alla Federico II la prima AWE – Academy for Women Entrepreneurs Italy: ha sede a San Giovanni, nella Digita Academy: 55 le partecipanti selezionate provenienti da tutta Italia per il percorso formativo gratuito. Unica in Italia nasce dalla partnership fra l’ateneo federiciano e ladegli Stati Uniti in Italia. “Un progetto che ci vede primi in Italia. Accogliamo e ospitiamo un percorso formativo molto speciale che sostiene l’impiego delle donne nel campo dell’imprenditoria. Questo deve aiutare a ridurre le difficoltà che ledonne incontrano nel trovare percorsi e strumenti per far valere le proprie idee”, dice il rettore Matteo Lorito. “E’ motivo di grande orgoglio contribuire con un programma di formazione all’attrattiva che questo campus ha suidi tutto il ...