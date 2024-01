“Avete fatto una cosa grave” Grande Fratello | colpo di scena Federico | parla e in un attimo alza un polverone

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) Non sono ore facili quelle vissute al. Alcuni giorni fa vi abbiamoto della rabbia di Fiordaliso per la scarsa pulizia, ora è statoa lamentarsi con gli altri concorrenti perché ha notato un gesto che non gli è piaciuto af. E si èta un’immediata polemica, col gieffino che si èto in piedi e ha avuto un confronto coi coinquilini. Ma quasi tutti non hanno condiviso la sua opinione, quindi è sorta quasi una spaccatura al. Difficile capiresuccederà adesso trae gli altri gieffini coinvolti, ma certamente lui ci è rimasto parecchio male. Sia per quello che ha immediatamente visto che per la successiva reazione di alcuni ...