Aversa | Picardi presidente Tribunale Napoli Nord | organico insufficiente e mancano aule

(Di sabato 27 gennaio 2024). La pianta organica deldi, con sede ade competenza su 38 comuni equamente distribuiti tra le province die Caserta, “è largamente, con particolare riguardo al rapporto esistente fra giudici e popolazione che è di circa un giudice per ogni 11.500 abitanti, ed è di gran lunga il più sfavorevole del Distretto“. Lo scrive ildeldi, Luigi, nella sua relazione presentata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024. “È intenzione di questa presidenza – si legge – richiedere espressamente un’ulteriore modifica della pianta organica, in quanto la sua determinazione originaria, ...

LE PIEMONTESI - Giornata negativa per tutta l'Under 16, arrivano tre sconfitte. Come tre sono le sconfitte del Novara, oggi giornata no per i colori ...