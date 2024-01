Autovelox | quanti sono in Italia | quanto ci costano le multe e quanto incassano i Comuni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gennaio 2024 – Mentre continuano le indagini da parte di varie procurene per comprendere, se dietro le decine di casi didivelti negli ultimi giorni vi sia l'agire di un singolo – tale Fleximen come è stato ribattezzato dalla stampa – o di un gruppo organizzato, il dibattito sui rilevatori di velocità si inasprisce di ora in ora. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-:VANDALIZZATO “sta accadendo in questi giorni insul fronte degliattesta l’esasperazione dei cittadini che si sentono tartassati e braccati dallestradali e dal moltiplicarsi delle postazioni per il controllo della velocità, ma non condividiamo atti di illegalità come quelli di chi distrugge e smantella gli ...