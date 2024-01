Autostrada A1 | protesta agricoltori blocca traffico | chiuso il casello di Orte

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – Decine di trattori e tir stannondo ilsull’A1 in entrata e in uscita da. La manifestazione didegli, con il tricolore sventolato dai mezzi fermi, ha costretto alla chiusura delall’altezza del km 491.3 in entrambe le direzioni. Sul sito di Autostrade è consigliata, provenendo da Roma, la chiusura Magliano Sabina, mentre da Firenze quella di Attigliano. Ladeglidilaga anche in Italia, come un’onda che partita dalla Germania e dalla Francia sembra non fermarsi per contrastare una politica europea troppo penalizzante, orientata come è al Green Deal. E coltivatori e allevatori italiani ridotti allo stremo da costi di produzione esagerati e basse remunerazioni faranno ...