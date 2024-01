Autostrada A1 | chiuso il casello di Orte per la protesta degli agricoltori | trattori bloccano il traffico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ille diè stato oggi teatro di un’imponente, che ha causato la chiusura delsia in entrata che in uscita. La manifestazione, iniziata con circa 60 mezzi agricoli, si è intensificata nel corso delle ore, raggiungendo più di 100 mezzi pesanti che hanno bloccato la rotatoria adiacente al, impedendo qualsiasi movimento da e verso l’. Le autorità hannoilintorno alle 14:00, come riportato dal sito di Autostrade, in risposta all’inatteso incremento dei mezzi coinvolti nella. Ilpesante è rimasto bloccato attorno alla rotatoria, creando notevoli disagi per i ...