Auto nel burrone | muoiono marito e moglie

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pierluigi Pasqua e Guglielma Ferro avevano entrambi 82 anni, 50 di questi passati insieme. I due coniugi bolognesi sono le ultime vittime delle strade della provincia bolognese. I due anziani hanno perso la vita nel pomeriggio di giovedì a bordo della loro, una Fiat Panda, con la quale si stavano recando in Appennino, ma che, per cause da chiarire, è uscita dalla carreggiata finendo in un dirupo. Ma torniamo ai fatti. Erano le 13.52 di venerdì quando i due 82enni hanno chiamato i familiari per avvisare di accendere il riscaldamento, tramite una app specifica, perché stavano andando nella loro casa di via delle Vigne, a Quinzano di Loiano., come spesso facevano, erano usciti dalla loro casa di Bologna in zona Murri per fare una gita fuori porta di qualche ora. Sarebbero rientrati in serata, ma non hanno potuto ...