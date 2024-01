Autismo | un bambino ogni 7 persone in Italia | uno ogni 36 negli USA

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 27 gennaio 2024) Con un aumento dei casi diagnosticati, sia a causa di fattori ambientali che influenzano il DNA attraverso meccanismi epigenetici, sia per via di una maggiore precisione nelle diagnosi, il disturbo dello spettro autistico (DSA) sta ricevendo una crescente attenzione. Il punto in un convegno di specialisti organizzato presso l’Auditorium Carlo Levi di Grugliasco dal Dipartimento Salute Mentale dell’Asl e dal Centro Regionale Esperto. L'articolo .