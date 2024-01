Austria | in migliaia davanti al Parlamento a Vienna contro l' estremismo di destra

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sulla scia di proteste simili in Germania, decine didi persone si sono riunitealco a, per manifestarel'estrema. I dimostranti hanno esposto cartelli con slogan come "mai più è ora" e "stop all'odioi migranti".

(LaPresse) Sulla scia di proteste simili in Germania, decine di migliaia di persone si sono riunite venerdì sera davanti al Parlamento austriaco a Vienna, per manifestare contro l'estrema destra. I ...Nelle ultime settimane, centinaia di migliaia di persone si sono unite alle proteste tedesche, dopo che un'inchiesta di Correctiv, aveva rivelato che a novembre si sarebbe tenuto un incontro in merito ...