Australian Open | Sinner deve stare attento alla ragnatela Medvedev | le chiavi tattiche

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ormai ci siamo. Manca sempre menopartita decisiva, quello che può lanciare definitivamente Janniknell’olimpo del tennis mondiale. Domani mattina, alle 9.30 italiane, il numero 4 al mondo si giocherà il titolo deglicontro Daniil, giocatore che fino a pochi mesi fa rappresentava una vera e propria chimera per il ragazzo di San Candido. Ma da ottobre in poi, l’azzurro è riuscito a sbloccarsi definitivamente contro un giocatore con cui aveva perso per sei volte nelle prime sei occasioni. Finali a Pechino e Vienna, semifinale alle Finals: tre vittorie diverse per tipologia, riuscendo prima a sorprendere il proprio avversario con numerose variazioni e poi, forse le più importanti, avendo la meglio sul suo stesso campo. Detto questo, con tre vittorie in fila, ...

Roma - Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno perso la finale del doppio maschile agli Australian Open. La coppia azzurra si è arresa in un'ora e 40' di gioco con il punteggio di 7-6 (0), 7-5 contro ...ROMA - Dopo l'alzataccia per seguire l'impresa di Jannik Sinner contro Nole Djokovic nelle semifinali degli Australian Open i tifosi italiani aspettano con ansia la finale, la prima in uno slam per il ...Dopo il record di Wimbledon 2023, il montepremi degli Australian Open è il nuovo riferimento per i premi da capogiro. Il montepremi infatti sale del 13 per cento, arrivando a rappresentare il secondo ...