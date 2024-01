Australian Open | Simone Bolelli e Andrea Vavassori | “Da poco giochiamo insieme | possiamo conquistare titoli importanti”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024)si sono dovuti arrendere all’indiano Rohan Bopanna e all’o Matthew Ebden nella Finale del doppio maschile degli2024. I due tennisti italiani sono stati sconfitti con il punteggio di 7-6 (0) 7-5 pagando a caro prezzo la mancanza di lucidità nei punti decisivi, al cospetto di una coppia collaudata e da lunedì n.1 del ranking. Resta la bontà del percorso affrontato da, iniziato solo l’anno passato, con la consapevolezza di avere dei margini di miglioramento: “Prima di tutto, congratulazioni a Rohan e Matthew per questo grande titolo. Vava, cosa posso dire. Mi dispiace di non aver vinto il trofeo, abbiamo passato due grandi settimane in uno dei miei tornei ...