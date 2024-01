Australian Open | Sabalenka si riconferma regina di Melbourne

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen. (askanews) – Arynainfiamma la “Rod Laver Arena” e si prende il suo secondo trofeo Slam. E diventa la prima tennista a confermarsi per due anni di fila adai tempi della connazionale Azarenka (2012-2013). Nella finale dell’la tennista bielorussa, n.2 WTA e seconda favorita del seeding, nonché campionessa uscente, ha battuto 63 62, in un’ora e sedici minuti di partita, la cinese Qinwen Zheng, n.15 del ranking e 12 del seeding, che giocava la sua prima sfida per un titolo Major in carriera (per la bielorussa era la terza). Aryna ha completato il torneo senza cedere nemmeno un set: nella classifica WTA la bielorussa resta però seconda alle spalle della polacca Swiatek. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Novak Djokovic, sconfitto da Jannik Sinner in semifinale all'Australian Open, non giocherà più fino al 6 marzo. Ne danno notizia i media serbi, secondo cui il numero uno al mondo non parteciperà a ...Sfuma il sogno del titolo per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nella finale del doppio agli Open d'Australia. La coppia azzurra è stata battuta 7-6(7/0), 7-5 dal 43enne indiano Rohan Bopanna e ...In attesa di sapere se Sinner diventerà il primo italiano a vincere gli Australian Open in singolare, finisce in finale il sogno dei doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia azzurra non ...