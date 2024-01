Australian Open | per Sinner il “mostro finale” si chiama Medvedev | pregi e difetti dell’eccentrico russo

Questa mattina non prima delle 11 italiane (le 21 locali), alla "Rod Laver Arena", si disputerà il match tra Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, valevole per la finale di doppio maschile degli Australian ...Tempo di finale Slam per il nostro Jannik Sinner, che contro Daniil Medvedev proverà a conquistare il primo major della carriera a soli ventidue anni. La finale è programmata alle 19:30 australiane, q ...Non senza una certa soddisfazione per via del risultato eloquente, e il livello di tennis esibito in campo, Jannik Sinner approda alla sua prima finale in un torneo del Grande Slam, nello specifico ...