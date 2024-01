Australian Open | Bolelli-Vavassori sconfitti in finale di doppio

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen. (askanews) – Si ferma a un passo dal titolo la corsa diverso il titolo diaglidi Melbourne. I due italiani sono statiinda Bopanna ed Ebden con lo score di 7-6, 7-5. Un match equilibrato in cui l’indiano e l’o (nmeri 2 del seeding) hanno fatto prevalere la maggiore esperienza nei momenti decisivi, con il tiebreak vinto 7-0 e il break a zero nell’undicesimo gioco del secondo set. Favola Bopanna che a 43 anni vince il primo Slam in carriera e diventa numero 1 al mondo L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Aryna Sabalenka si è conferma ta regina dell’Australian Open vincendo il torneo per il secondo anno consecutivo. Fasciata in una completo rosso, ... (feedpress.me)

Il video con gli Highlights di Bolelli / Vavassori-Bopanna / Ebden , finale del doppio maschile degli Australian Open 2024 . Sconfitta in due set per la ... (sportface)

Domani, non prima delle 09.30, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nella Finale degli Australian Open 2024. Per la prima volta in ... (oasport)

Jannik Sinner è il grande osservato speciale e tutti gli italiani da qualsiasi angolo del mondo proveranno a dare il proprio sostegno all'azzurro in vista della finale degli Australian Open, in ...Sfuma il sogno del titolo per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nella finale del doppio agli Open d'Australia. La coppia azzurra è stata battuta 7-6(7/0), 7-5 dal 43enne indiano Rohan Bopanna e ...AUSTRALIAN OPEN - Gli azzurri giocano alla pari con la coppia avversaria per tutta la durata del match, ma nei momenti più delicati pagano un po' di tensione si arrendono con il punteggio di 7-6 7-5 ...