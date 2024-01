Australian Open | Bolelli e Vavassori battuti in finale doppio

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Simonee Andreasconfitti nelladelmaschile agli2024. I due azzurri vengonodalla coppia formata dal 36enne Matthew Ebden e dal 43enne Rohan Bopanna, numero 2 del tabellone. L'o e l'indiano si impongono per 7-6 (7-0), 7-5.deve annullare una palla break sul suo turno di servizio,deve fare lo stesso poco dopo (2-2). Gli azzurri hanno una chance sul 5-5: Ebden annulla la palla break e chiude il game con un ace sulla seconda palla. L'epilogo viene rinviato al tie-break che non ha storia. Ebden e Bopanna alzano il livello e non sbagliano nulla, 7-0 e primo set chiuso 7-6 in 51'. ...

