Australian Open | Bolelli e Vavassori | “Avremo altre occasioni | quest’anno sarà pieno di soddisfazioni”

Domani, non prima delle 09.30, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nella Finale degli Australian Open 2024. Per la prima volta in ... (oasport)

Un montepremi record per gli Australian Open. In totale 86,5 milioni di dollari australiani. Non era mai accaduto prima. Una crescita del 13% rispetto al 2023. «Abbiamo aumentato il premio in denaro ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka vince gli Australian Open femminili 2024. La 25enne di Minsk, numero 2 del mondo e del tabellone, bissa il successo di un anno fa e in finale ha la ...Jannik Sinner è il grande osservato speciale e tutti gli italiani da qualsiasi angolo del mondo proveranno a dare il proprio sostegno all'azzurro in vista della finale degli Australian Open, in ...