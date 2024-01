Australian Open | Bolelli e Valvassori perdono la finale di doppio contro Bopanna ed Epden

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 gennaio 2024) Niente da fare per Simonee Andrea Vavassori. Gli avversari Rohane Matthew Ebden si dimostrano più forti, come da pronostico. La coppia indo-a chiude il match 7-6 (0), 7-5 nelladeglidurata un’ora e quaranta minuti.aveva vinto il titolo in Australia nel 2015, in coppia con Fabio Fognini. I due erano stati i primi italiani a riportare un titolo diin un torneo dello slam. Leggi anche:, Jannik Sinner batte Djokovic e conquista la sua primadel Grande Slam. Ora laMedvedev – Il video Tennis,e Vavassori in ...