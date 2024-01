Australian Open 2024 | calendario | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Le informazioni per seguire al meglio gli, primo Slam della nuova stagione tennistica che ha preso il via. A dodici mesi di distanza, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka tornano a Melbourne Park per difendere i rispettivi titoli conquistati l’anno scorso. Il serbo ci arriva da numero uno al mondo e dopo aver conquistato le ATP Finals, ma oltre al solito Carlos Alcaraz, dovrà fare i conti anche con uno Jannik Sinner che cerca il primo acuto Slam e con il rientrante Rafa Nadal. In campo femminile la bielorussa è invece la numero due del ranking, dietro Iga Swiatek, che come nella passata edizione si presenta da prima testa di serie del tabellone. Da segnalare che da quest’anno si gioca un giorno in più, con il torneo che prenderà il via non di lunedì, ma bensì domenica 14 gennaio....