Australian Open 2024 | Bolelli-Vavassori sconfitti in finale in due set

(Di sabato 27 gennaio 2024) Melbourne – Simonee Andreanelladel doppio maschile agli. I due azzurri vengono battuti dalla coppia formata dal 36enne Matthew Ebden e dal 43enne Rohan Bopanna, numero 2 del tabellone. L’o e l’indiano si impongono per 7-6 (7-0), 7-5. La partitadeve annullare una palla break sul suo turno di servizio,deve fare lo stesso poco dopo (2-2). Gli azzurri hanno una chance sul 5-5: Ebden annulla la palla break e chiude il game con un ace sulla seconda palla. L’epilogo viene rinviato al tie-break che non ha storia. Ebden e Bopanna alzano il livello e non sbagliano nulla, 7-0 e primo set chiuso 7-6 in 51?. L’equilibrio regna nel secondo set ...

