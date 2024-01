Australian Open 2024 | Bolelli e Vavassori sconfitti in finale | titolo a Bopanna Ebden

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sfuma il sogno Slam per Simonee Andreanelladel doppio maschile deglidai più quotati Rohane Matthew. C’è rammarico per gli azzurri, che hanno giocato alla pari con gli avversari ma sono mancati nei momenti chiave, arrendendosi con il punteggio di 7-6 7-5 dopo 1h40? di gioco. Festeggiano invece, al secondo Major in carriera ma il primo davanti alla sua gente, e, che a 43 anni vince il primo Slam della sua carriera e festeggia nel migliore dei modi la sua prima volta da numero uno al mondo.possono consolarsi comunque con un gran balzo in avanti nel ranking ...