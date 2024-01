Australian Open 2024 | bis di Sabalenka | batte Zheng in finale e conquista il suo secondo Slam

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Arynavince l’e si conferma regina di Melbourne. La giocatrice bielorussa mette la ciliegina sulla torta ad un torneo fantastico, superando inQinwenper 6-3 6-2. Come suggerisce il punteggio, è stato un match a senso unico, in cuiè stata impeccabile al servizio mentre la cinese ha faticato notevolmente sotto tutti i punti di vista. Sicuramente la tensione della primain carriera ha influito, ma ciò non toglie alcun merito alla tennista di Minsk, in grado di portare a casa il titolo senza aver perso neppure un set.Major della carriera per, che diventa la prima giocatrice dalla connazionale Vika Azarenka nel 2012-2013 ...