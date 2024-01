Audace Cerignola-Crotone oggi in tv | canale | orario e streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 27 gennaio. Un punto in due partite per ilche ha interrotto il momento positivo che l’ha condotta in nona posizione. Di fronte c’è il, terza della classe e reduce dal pareggio contro la Virtus Francavilla. La retrocessa dalla B ha voglia di tornare subito alla vittoria per non perdere ulteriore terreno rispetto a Juve Stabia e Avellino. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 253 e NOW, oltre che insulla piattaforma Sky Go. SportFace.