Atti persecutori nei confronti della ex fidanzata | arrestato 46enne in valle Telesina

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI CarabinieriCompagnia di Cerreto Sannita eStazione di Telese Terme, hanno tratto in arresto un quarantaseienne del posto perneidell’ex. La vittima, una donna quarantacinquenne residente nella, temendo per la sua incolumità, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri, denunciando le continue violenze fisiche, psicologiche ed i pedinamenti subiti dall’uomo già da diversi mesi. I militari, allarmati dal raccontodonna e constatata la sua vulnerabilità, decidevano di scortarla a casa, fatto che ha permesso di intercettare e bloccare lo stalker intento nell’ennesimo pedinamento. Concluse le formalità di rito il predetto veniva tratto in ...